Samanyolu Haber /Gündem / Kabataş Meydanı, Galatasaray Adası ve diğerleri: Abdulhamid'in 71 yeni mirasçısı oldu /02 Mayıs 2025 13:29

Kabataş Meydanı, Galatasaray Adası ve diğerleri: Abdulhamid'in 71 yeni mirasçısı oldu

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını öne süren 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları veraset ilamı davasında 15 yıl sonra karar açıklandı. İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesi, 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi.

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Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 32'nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişiler, 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda hayatını kaybeden Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Sultan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı.

71 KİŞİ MİRASÇI
2’nci Abdülhamid’in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi.

İstanbul 32’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hakim Semih Soydan, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

LİSTEDE HANGİ TAŞINMAZLAR VAR?
NTV'nin aktardığına göre; mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetti. Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste var.

Ancak 1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel oluyor.

Karar, veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.
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