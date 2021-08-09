'Kabataş yalancıları' hakkında suç duyurusu

25 İSME SUÇ DUYURUSU
HKP avukatları “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Bu suçun Ağırlaştırılmış hali Basın Yolu İle İşlenmesi”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” ve “Yalan Tanıklık” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Develioğlu, Gazeteciler; Elif Çakır, İsmet Berkan, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek, Saadet Oruç, Ersoy Dede, Kenan Alpay, Fuat Uğur, Mahmut Övür, Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Yasin Aktay, Abdülkadir Selvi, Cemile Bayraktar, Abdülhamit Güler, Ahmet Kekeç, Dönemin Star, Yeni Akit, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak Gazeteleri ve A Haber’in Genel Yayın Yönetmenleri hakkında suç duyurusunda bulundu.