Samanyolu Haber /Gündem / 'Kabataş yalancıları' hakkında suç duyurusu /09 Ağustos 2021 14:48

'Kabataş yalancıları' hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 isim hakkında "Kabataş yalanını savunduğu'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Gezi Parkı protestolarının sürdüğü günlerde Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun Kabataş’ta belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “elimizde görüntüler var, bu Cuma görüntüleri açıklayacağız” demişti.

25 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları  “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Bu suçun Ağırlaştırılmış hali Basın Yolu İle İşlenmesi”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” ve “Yalan Tanıklık” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Develioğlu, Gazeteciler; Elif Çakır, İsmet Berkan, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek, Saadet Oruç, Ersoy Dede, Kenan Alpay, Fuat Uğur, Mahmut Övür, Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Yasin Aktay, Abdülkadir Selvi, Cemile Bayraktar, Abdülhamit Güler, Ahmet Kekeç, Dönemin Star, Yeni Akit, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak Gazeteleri ve A Haber’in Genel Yayın Yönetmenleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kabataş yalancıları' hakkında suç duyurusu Sonraki Haber >>

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:07