'Kabataş yalancıları' hakkında suç duyurusu

25 İSME SUÇ DUYURUSU





Gezi Parkı protestolarının sürdüğü günlerde Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun Kabataş’ta belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “elimizde görüntüler var, bu Cuma görüntüleri açıklayacağız” demişti.HKP avukatları “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Bu suçun Ağırlaştırılmış hali Basın Yolu İle İşlenmesi”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” ve “Yalan Tanıklık” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Develioğlu, Gazeteciler; Elif Çakır, İsmet Berkan, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek, Saadet Oruç, Ersoy Dede, Kenan Alpay, Fuat Uğur, Mahmut Övür, Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Yasin Aktay, Abdülkadir Selvi, Cemile Bayraktar, Abdülhamit Güler, Ahmet Kekeç, Dönemin Star, Yeni Akit, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak Gazeteleri ve A Haber’in Genel Yayın Yönetmenleri hakkında suç duyurusunda bulundu.