Kabe'de fırtına: Tavaf sırasında insanlar savruldu

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirleri ‘Süper Hücre’ fırtınası altına girdi.Şiddetli sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle Mescid-i Haram'daki tavaf yapan yüzlerce Müslüman, fırtına ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.Ancak Kabe'de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.Sosyal medyada yayılan görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.Etkili olan fırtınada şiddetli rüzgar nedeniyle bariyerler, çöp kutuları ve temizlik görevlileri yerlerde sürüklendi.