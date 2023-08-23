Samanyolu Haber /Dünya / Kabe'de fırtına: Tavaf sırasında insanlar savruldu /23 Ağustos 2023 12:14

Kabe'de fırtına: Tavaf sırasında insanlar savruldu

Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini etkisi altına alan ‘Süper Hücre’ fırtınası, Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

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Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirleri ‘Süper Hücre’ fırtınası altına girdi.

Şiddetli sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle Mescid-i Haram'daki tavaf yapan yüzlerce Müslüman, fırtına ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ancak Kabe'de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.

GÖREVLİLER YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.

Etkili olan fırtınada şiddetli rüzgar nedeniyle bariyerler, çöp kutuları ve temizlik görevlileri yerlerde sürüklendi.
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