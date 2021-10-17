



Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.





Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.





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