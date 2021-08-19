Samanyolu Haber /Dünya / Kabil’de uçaktan düşerek ölenlerden birinin kimliği belli oldu /19 Ağustos 2021 19:29

Kabil’de uçaktan düşerek ölenlerden birinin kimliği belli oldu

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü sağlamasıyla birlikte ülkeden tek çıkış yeri olan Kabil Havalimanı’ndan Afganların uçaklara binebilme görüntüleri dünyanın gündeminde.

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ABD'nin Kabil'den havalanan kargo uçağına tutunduktan sonra iki kişi düşerek hayatını kaybetmişti.Uçaktan düşerek ölen sivillerden birinin Afganistan genç milli futbol takımının oyuncularından 16 yaşındaki Zaki Anwari olduğu belirlendi.

Açıklama, Afganistan Spor Bakanlığı’ndan geldi.Afgan yetkililer tarafından Anwari'nin cesedinin parçalarına Katar'a iniş yapan nakliye uçağının iniş takımları arasında ulaşıldığı belirtildi.

Anwari, Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" notunu paylaşmıştı.ABD'nin sadece askeri uçuşlarla tahliyelere izin verdiği saatlerde, yüzlerce kişinin piste çıktığı, hareket halindeki C-17 uçağına tırmanmaya çalıştığı görülmüştü. Sonrasında, söz konusu uçağın kapasitesinin çok üzerinde insanı aldığı, 640 kişiyi Kabil'den Doha'ya tahliye ettiği ifade edilmişti.

Bir görüntüde ise havalanan uçaktan en az iki kişinin düştüğü görülüyordu. ABD'li yetkililer, C-17 uçağının iniş takımlarında insan kalıntısı bulunduğunu açıklamıştı.
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