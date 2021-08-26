Samanyolu Haber /Dünya / Kabil havalimanı dışında patlama /26 Ağustos 2021 19:20

Kabil havalimanı dışında patlama

Kabil havalimanı dışında meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olabileceği bildiriliyor. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Türkiye Savunma Bakanlığı, “Birliğimizde hasar, zayiat yok” açıklaması yaptı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, meydana gelen patlama konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini duyururken, Amerikan askeri yetkililer ilk bulguların bir canlı bombanın intihar saldırısına işaret ettiğini, yaralananlar arasında Amerikan askerlerinin de bulunduğunu söylediler.

Havalimanında bulunan görgü tanıkları patlamanın havalimanına girmeye çalışan kalabalığın içinde meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

Almanya, saldırıda Alman askeri personelinin etkilenmediğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kabil havalimanı dışında "iki” patlama olduğuna dikkat çekerken, "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” bilgisini paylaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı "intihar saldırısı” nedeniyle meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğünü 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Binlerce kişinin tahliye için beklediği havalimanı için Batılı ülkeler terör saldırısı uyarıları yapmıştı. İngiltere istihbaratı "her an bir terör saldırısı” olabileceğine dikkat çekmiş, Alman ordusu ise "bir intihar saldırısı” yapılacağı istihbaratı aldıklarını bildirmişti.

Merkel İsrail gezisini iptal etti

Afganistan'da kaosa dönüşen tahliye operasyonları ve art arda yapılan terör uyarıları sonrasında Kabil havalimanı dışında meydana gelen patlama özellikle batılı başkentleri teyakkuza geçirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın, 28-30 Ağustos tarihleri için planlanan İsrail ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Alman Hükümeti'nin Sözcüsü Steffen Seibert, Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Merkel'ın ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.
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