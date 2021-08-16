Samanyolu Haber /Dünya / Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü /16 Ağustos 2021 11:39

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle yüzlerce insan Kabil Havalimanı'na akın ederken, ABD güçlerinin havaya ateş etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesiyle şehirden ayrılmak için havalimanına yüzlerce insan gitti. ABD güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı bilinirken havaalanında beş kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Reuters’a telefonla bağlanan ABD’li yetkili “Kalabalık kontrolden çıkmıştı. Kaosu dağıtmak için ateş açıldı” dedi. Görgü tanıkları, Kabil Havalimanı’nda beş kişinin cenazesinin bir araca taşındığını gördüklerini aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, pazar akşam saatlerinde “kan dökülmesini istemediğini” belirterek ülkeyi terk etmişti.

Pazar günü boyunca ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışırken Taliban güçleri şehre neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan girdi.
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