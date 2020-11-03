Kabil Üniversitesi saldırısında ölü sayısı 35'e çıktı

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. Afganistan Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının da 50 olduğunu açıkladı.







Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan ederek hayatını kaybedenlerin intikamını ağır şekilde alacaklarını söyledi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.





Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ne öğle saatlerinde bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Sputnik'in aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı. Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.