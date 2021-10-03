Kabil'de cami kapısında patlama

Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.



Mücahid, 'öğleden sonra camide geçen hafta ölen annesi için toplanıldığını, törene herkesin ve tüm dostların davet edildiğini' söyledi.



Taliban Sözcüsü'nün bir dizi sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.



Sputnik Türkiye'nin edindiği bilgilere göre ise Taliban kaynakları ise '12 ölü, 32 yaralı' açıklamasını yaptı. Sosyal medyada olay yerinden olduğu söylenilen bazı görüntüler paylaşıldı.