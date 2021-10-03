Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de cami kapısında patlama /03 Ekim 2021 16:32

Kabil'de cami kapısında patlama

Kabil'deki Eid Gah Camii'nde Taliban Resmi Sözcüsü, Afganistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Vekili Zabihullah Mücahid'in annesinin cenazesinde patlama meydana geldi, çok sayıda sivil’in öldüyü bildiriliyor..

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Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Mücahid, 'öğleden sonra camide geçen hafta ölen annesi için toplanıldığını, törene herkesin ve tüm dostların davet edildiğini' söyledi.

Taliban Sözcüsü'nün bir dizi sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin edindiği bilgilere göre ise Taliban kaynakları ise '12 ölü, 32 yaralı' açıklamasını yaptı. Sosyal medyada olay yerinden olduğu söylenilen bazı görüntüler paylaşıldı.
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