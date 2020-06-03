Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de camiye bombalı saldırı /03 Haziran 2020 00:00

Kabil'de camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'in diplomatik bölgesi Vezir Ekber Han'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan yaptığı açıklamada, "Saat 19.25'te bir intihar bombacısı Vezir Ekber Han Camisi'nde kendini patlattı ve 3 sivil vatandaşı yaraladı" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarına göre patlama, akşam namazından sonra namaz kılanların camiden çıktığı sırada gerçekleşti.

Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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