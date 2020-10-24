Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de intihar saldırısı: 13 ölü, 30 yaralı /24 Ekim 2020 21:29

Kabil'de intihar saldırısı: 13 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu olan Kawsar-e Danimarka Eğitim Merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Arian yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e, yaralıların sayısının ise 30’a yükseldiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saeed Jami ise yaptığı açıklamada, yaralıların ambulansla hastanelere nakledildiğini ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Taliban ise saldırının sorumluluğunu reddetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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