Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de patlama: 3 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var /05 Ekim 2022 20:08

Kabil'de patlama: 3 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen patlamada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afganistan yerel medyasına göre, Taliban yönetimindeki Afganistan'da, İçişleri Bakanlığı çalışanlarının patlama anında camide cemaatle birlikte namaz kılıyordu.

Acil Durum Sivil Toplum Kuruluşu Direktörü, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ameliyathaneler çalışıyor ve toplu yaralanma prosedürlerini etkinleştirdik. Şu ana kadar 20 kişiye ulaştık. Sayı ne yazık ki önümüzdeki birkaç saat içinde tekrar artabilir” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.
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