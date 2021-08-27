Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi

Kabil'deki hastanelerde yoğunluk





Tahliyeler sürüyor





"Sorumluluğu IŞİD üstlendi"





Reuters’ın aktardığı habere göre, bir sağlık yetkili ve bir Taliban yetkilisi, arka arkaya meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden Afganların sayısının 77ye çıktığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 28'inin Taliban üyesi olduğu belirtildi.ABD ordusu da hayatını kaybeden askerlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı. Patlamalarda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.Kabil’deki doktor ve hemşireler gece boyunca patlamalarda yaralananların tedavisiyle ilgilendi. Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle personel sayısında düşüş yaşanan hastaneler, ciddi anlamda yoğunlukla karşılaştı.ABD, havalimanı çevresindeki saldırıların ardından Afganistan'dan tahliyelerin süreceğini açıklamıştı. Britanya Savunma Bakanlığı da bugün Kabil'den 1000 kişinin daha tahliye edileceğini duyurdu.İsmini vermeyen bir NATO diplomatı, Reuters’a yaptığı açıklamalarda, Afganistan’daki bütün yabancı güçlerin vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını 30 Ağustos’a kadar tahliye etmeyi planladığını açıkladı.Taliban güçlerinin güvenliği sıkılaştıracağını söyleyen diplomat “Taliban liderleri Kabil’deki IŞİD ağını araştırmalı. Geçen haftalarda yüzlerce mahkumun hapislerden çıkmasına izin verdiler. Güvenlik onların sorumluluğunda” dedi.Reuters haber ajansı, IŞİD'in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söylemişti.