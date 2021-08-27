Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi

ABD ordusu da hayatını kaybeden askerlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı. Patlamalarda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kabil'deki hastanelerde yoğunluk
Kabil’deki doktor ve hemşireler gece boyunca patlamalarda yaralananların tedavisiyle ilgilendi. Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle personel sayısında düşüş yaşanan hastaneler, ciddi anlamda yoğunlukla karşılaştı.
Tahliyeler sürüyor
ABD, havalimanı çevresindeki saldırıların ardından Afganistan'dan tahliyelerin süreceğini açıklamıştı. Britanya Savunma Bakanlığı da bugün Kabil'den 1000 kişinin daha tahliye edileceğini duyurdu.
İsmini vermeyen bir NATO diplomatı, Reuters’a yaptığı açıklamalarda, Afganistan’daki bütün yabancı güçlerin vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını 30 Ağustos’a kadar tahliye etmeyi planladığını açıkladı.
Taliban güçlerinin güvenliği sıkılaştıracağını söyleyen diplomat “Taliban liderleri Kabil’deki IŞİD ağını araştırmalı. Geçen haftalarda yüzlerce mahkumun hapislerden çıkmasına izin verdiler. Güvenlik onların sorumluluğunda” dedi.
"Sorumluluğu IŞİD üstlendi"
Reuters haber ajansı, IŞİD'in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söylemişti.