Kabil'deki tahliyeleri hangi ülkeler tamamladı?

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Herkesi tahliye edemedik





Savunma Bakanı Ben Wallace, Kabil'deki tahliye işlemleriyle ilgilenen merkezin görevinin sona erdiğini belirterek şu anda Kabil Havaalanı içinde bekleyen son bin kişinin uçaklara alınacağını, bunun ötesinde ilave isimlerin tahliye edilmeyeceğini söyledi.Kabil Havaalanı'nı hedef alan ve çoğu Afgan sivil, en az 95 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısını değerlendiren Wallace, 'militanların Batılı güçleri Afganistan'dan çıkmaya zorladıklarını göstermek için' daha fazla tehditlerin olabileceğini dile getirdi."Ayrılma anı yaklaştıkça tehdit de büyüyecek." diyen Bakan Wallace, Sky News'e verdiği demeçte, "Biz ayrılırken, IŞİD gibi bazı gruplar her zaman 'ABD veya İngiltere'yi kovduklarını' iddia eden söylemler kullanmak isteyecek." dedi.Son İngiliz birliklerinin Afganistan'dan ayrılmadan önce şu anki çabaların İngiliz vatandaşlarını ve daha önce çıkması onaylanan diğer Afganları çıkarmaya odaklanacağını söyledi."Bu süreçte herkesin tahliye edilememesi derin üzüntü verici bir durum." diyen İngiliz Bakan, ayrıca 100 ile 150 kadar İngiltere vatandaşının hala Afganistan'da bulunduğunu ve bunların bir kısmının da kendi isteğiyle burada kalmak istediğini sözlerine ekledi.Kabil Havaalanı'ndaki saldırıların ardından tahliye işlemlerini sonlandıracağını duyuran bir başka ülke de Yeni Zelanda oldu.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kaç kişinin geride kaldığından veya bunların kaçının Yeni Zelanda vatandaşı, ikametgah veya vize sahibi olduğundan henüz emin olmadığını söyledi. Ordunun son günlerde insanları bulmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten Ardern, "Yeni Zelandalı olan veya Yeni Zelanda ile çalışan mümkün olduğunca çok kişiyi ülkeye getirmek için olağanüstü çaba sarf ettik. Ancak kahredici olan, herkesi getirememiş olmamız. Şimdi, kalanlar için neler yapabileceğimize bakmamız gerekiyor." diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Ağustos'u Afganistan'daki birliklerin çekilmesi için son gün olarak ilan etmesi ve geri adım atmaması nedeniyle yabancılarla çalışan on binlerce Afgan hala ülkeden tahliye edilemedi.ABD'nin çıkması nedeniyle Avrupa ülkeleri de kendileriyle çalışan birçok Afgan'ı tahliye etmedi.Taliban yönetiminden kaçmak isteyen binlerce Afgan ise, dün yaşanan intihar saldırısına rağmen son tahliye uçaklarında yer bulabilmek için Kabil Havaalanı'na akın etti.İngiltere, şu ana kadar 13 bin 700 İngiltere ve Afganistan vatandaşını tahliye etti.