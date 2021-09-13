Samanyolu Haber /Gündem / Kabil'den ilk ticari uçuş yapıldı iddiası /13 Eylül 2021 13:35

Kabil'den ilk ticari uçuş yapıldı iddiası

Pakistan’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’den İslamabad’a ilk ticari uçuş gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Uçuşun Pakistan Havayolları PIA tarafından yapıldığı belirtiliyor.

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Reuters Haber Ajansı’nın bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Taleban’ın gelmesiyle birlikte başlayan tahliye operasyonlarının ardından kapanan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan bir yolcu uçağı bu sabah havalandı.

Limandan kalkış yapan uçağın Pakistan Uluslarası Havayolu şirketine ait olduğu ve ülkenin başkenti İslamabad’a gittiği iddia edildi. Bu uçuş ABD ve uluslararası güçlerine tahliye operasyonlarını tamamladığı Ağustos ayının son gününden bu yana Kabil’den yapılan ilk ticari uçuş oldu. Birkaç gün önce de Katar Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, yaklaşık 200 kadar kişiyi Kabil’den Doha’ya götürmüş ve bunun da ülkede kalan yabancılar ve seyahat etmeye dair belgeleri bulunan Afganistan vatandaşları olduğu ifade edilmişti

Taleban yönetimi, halen kapalı durumda bulunan havalimanının yeniden uçuşlara açılması ve işletilmesi için Türkiye ve Katar’la görüşmeler yürütüyor. Taleban yaptığı açıklamada havalimanının yeniden işlerlik kazanacağını ve seyahat belgesi olan Afgan vatandaşlarının da istedikleri zaman ülke dışına seyahat edebileceklerini açıklamıştı.

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