Kabin bagajında yeni dönem

American Airlines, yolcuların biniş sürecini kolaylaştırmak amacıyla kabin bagajı ölçüm cihazlarını kaldırma kararı aldı. Pazartesi gününden itibaren ABD genelindeki havaalanlarında, biniş kapılarında yer alan metal boyut belirleme aparatları artık kullanılmayacak.

Şirket personeline gönderilen iç yazışmada, kararın “biniş sürecini iyileştirmek ve yolcu memnuniyetini artırmak” amacıyla alındığı belirtildi.

Ancak havayolu, el bagajı boyut kuralının hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Buna göre el bagajları 45 inç (yaklaşık 115 santimetre) sınırını aşmamalı. Yine de şirket, “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşterinin lehine karar verin” ifadesiyle personeline daha esnek davranma talimatı verdi.

Bu adım, bagaj ölçüsü nedeniyle ek ücret ödemek zorunda kalan yolcular için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

American Airlines yolcuları, mevcut uygulamaya göre baş üstü raflara sığabilecek bir el bagajı ve koltuk altına yerleştirilebilecek kişisel bir eşya taşıyabiliyor.

Şirketin iç notunda, check-in kontuarlarında bulunan metal bagaj ölçüm cihazlarının kullanılmaya devam edeceği, ancak biniş kapılarında artık bulunmayacağı belirtildi. Güvenlikten el bagajı olarak geçirilmek istenen aşırı büyük valizler konusunda personelin dikkatli olması gerektiği de vurgulandı.
