Kabine değişecek: İşte topun ucundaki iki bakan!

Son yerel seçimde ciddi kan kaybederek 22 yıldır sahip olduğu "birinci parti" unvanını CHP'ye devreden AKP'de değişim rüzgarları esmeye başladı. Hem partide hem de Kabine'de değişiklik olacağı konuşulurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalar dikkat çekti.







Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi.





DEĞİŞMESİ BEKLENEN BAKANLAR



Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümüne göre, Kabine değişikliğine gidilmesi durumunda değişme ihtimali en yüksek olan isimlerin başında; son aylarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle Erdoğan'ın tepkisini çektiği söylenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.





AKP’nin en çok eleştiri aldığı alanlardan olan tarımda da yeni bakan İbrahim Yumaklı'nın değişebilmesi olası görünüyor.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da koltuklarından olmalarının muhtemel olduğu konuşuluyor.



