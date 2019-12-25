Samanyolu Haber /Gündem / Kabine değişikliğinin tarihi belli oldu /25 Aralık 2019 10:25

Kabine değişikliğinin tarihi belli oldu

İktidar kulislerinde kabine revizyonu konuşulmaya devam ediliyor. Kabine değişikliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetimine 2020'nin Nisan ayını işaret ettiği ve en az 4 bakanının değişeceği öne sürüldü.

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Yerel seçimlerin ardından girdiği kaos sürecinden çıkmaya çalışan iktidar partisinde kabinede değişiklik başlığı en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ediyor. Yeniçağ Gazetesinin haberine göre , İktidar kulislerinde kabineye girecek ve kabine dışında kalacak olanlara dair çeşitli isimler zikredilirken, değişikliğin ne zaman gerçekleşeceğinin ise belli olduğu öne sürüldü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öteden beri mesafeli yaklaştığı kabine değişikliğine, son gelen kamuoyu araştırma sonuçlarının ardından sıcak bakmaya başladığı ifade edilirken, parti yönetimine 2020'nin Nisan ayını işaret ettiği iddia edildi.

Saray'a sunulan kapsamlı anketlerde AKP'de yaşanan oy kaybının artarak devam etmesinin Erdoğan'ı kabine revizyonuna ikna ettiği belirtilirken, en az 4 bakanının değişeceği öne sürüldü. 

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