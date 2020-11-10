Samanyolu Haber /Gündem / 'Kabine değişimi yarın yapılacak' iddiası: Üç bakanlık bölünüyor /10 Kasım 2020 10:12

'Kabine değişimi yarın yapılacak' iddiası: Üç bakanlık bölünüyor

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yarın kabineden değişiklikler yapılacağı öne sürüldü

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından kabinede değişiklikler yaşanacağı öne sürülmüştü.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kaldı.

İddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" ise Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak.

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı da iddialar arasında.
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