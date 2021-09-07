Samanyolu Haber /Gündem / Kabine revizyonu: Gidecek bakanlar, gelecek bakanlar konuşuluyor! /07 Eylül 2021 14:58

Kabine revizyonu: Gidecek bakanlar, gelecek bakanlar konuşuluyor!

Kabine revizyonu ile ilgili iddiaları köşesine taşıyan Ahmet Takan, "gidecek bakanlar, gelecek bakanlar konuşuluyor" diye yazdı

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Kabine revizyonu ile ilgili iddiaları köşesine taşıyan gazeteci-yazar Ahmet Takan, yeni bir iddia da bulundu. Korkusuz gazetesi yazarı Takan, Ankara'nın gidecek bakanlar ve gelecek bakanları konuştuğunu yazdı.

"Bizde kabine revizyonu hiiç gündemden düşmez!.." diyerek yazısına başlayan Takan, "Gidecek bakanlar, gelecek bakanlar muhabbeti sadece bu iktidar dönemine özgü bir iş de değildir. Efendime söyleyeyim; gazeteciliğe adım attığım ilk günden beri “kabine revizyonu” her zaman en sıkı peşine düştüğümüz haber başlıklarının başında gelir. İhtiyat bizim mesleğin olmazsa olmazıdır. Ancak, Ankara’nın siyasi kulislerinde gün gelir öyle çalkantılar olur, öyle kuvvetli iddialar öyle aklınızın almayacağı kanallardan piyasa sürülür ki, eliniz kolunuz bağlanır, ne yapacağınızı şaşırırsınız." dedi.

"Bizim mesleğin en korkulu rüyası da haber atlamaktır" diyen Takan, şöyle devam etti:

"Şişer kalırsınız!.. Kendi payıma, bu kabine revizyonu hikayelerinde aşırı ihtiyatlı olmayı, çok gerekli olmadıkça balıklama atlamamayı, yazılması gereken bir husus varsa da isimlendirmemeyi tercih ederim. Kulislerde konuşulanları -bilin diye- kimsenin gönlünden geçenlere hizmet etmemek, ayak oyunlarına alet olmamak kaydıyla kaleme alırım."
"GİDECEK BAKANLAR, GELECEK BAKANLAR KONUŞULUYOR"
"Gidecek bakanlar, gelecek bakanlar konuşuluyor da konuşuluyor. Bu yazıda da isimlendirmeler olmayacak" diye yazan Ahmet Takan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, her kabine revizyonu beklentilerinin alt başlığı da kurulması düşünülen yeni bakanlıklardır. Ankara, yeni makamlar açmaya, yeni koltuklar ihdas etmeye pek meraklıdır!.. O yüzden tasarruf genelgeleri beni hep çok güldürmüştür."
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