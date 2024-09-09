Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.



Kabine'de 2025-2027 yıllarını kapsayacak son Orta Vadeli Program çerçevesinde atılacak yeni adımlar ele alınacak. Toplantıda, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor. Dış politikada ise gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.



Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki gelişmeler masaya yatırılacak.

