Kabine Toplantısı yine ertelendi

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.



Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.



Toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin açıklanan tarihte başlayıp başlamayacağı olacaktı.



Kabine Toplantısı'na Ziya Selçuk'un yerine göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacaktı.



Toplantıda Koronavirüs normalleşme sürecinde artan vaka sayıları da değerlendirilecekti. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapması bekleniyordu. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacaktı.