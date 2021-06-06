Samanyolu Haber /Gündem / Kabine toplantısına 'NATO' ayarı /06 Haziran 2021 20:09

Kabine toplantısına 'NATO' ayarı

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihinin öne çekildiği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran Perşembe gününe çekildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. 

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Kabine toplantısında, Covid-19'a karşı kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyrinin, aşılama sürecindeki son durumun ve yerli aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurmuştu.
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