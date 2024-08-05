Samanyolu Haber /Gündem / Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Instagram için gözler Erdoğan’da /05 Ağustos 2024 08:41

Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Instagram için gözler Erdoğan’da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftanın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi Haniye suikastı, Orta Doğu'da artan gerilim, ekonomi ve Instagram yasağı olacak. Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada Instagram yasağına ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 3 haftalık aranın ardından toplanacak Kabinede ana gündem başlığı, Orta Doğu'da artan gerilim olacak. Kabine toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak. Kabinede 'enflasyonla mücadele'nin de konuşulması bekleniyor. Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

INSTAGRAM YASAĞI

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların kabine sonrasında netleşmesi bekleniyor.
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