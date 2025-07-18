Samanyolu Haber /Gündem / Kabinede 3 isim gidiyor, sürpriz bir isim geliyor /18 Temmuz 2025 17:48

Kabinede 3 isim gidiyor, sürpriz bir isim geliyor

Ankara kulislerinde konuşulan kabineye katılacak yeni isimlerin kim olacağı sorusu netleşmeye başladı. Ticaret, Spor ve Çalışma Bakanlıkları için yeni isimler anılmaya başlandı.

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Gazeteci Fikret Bila, Halk TV’deki programında Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili önemli kulis bilgilerini aktardı. Kabine değişikliği beklentilerinin son dönemde yükselişte olduğunu belirten Bila, özellikle son kabine toplantısı sonrası bu beklentinin en üst seviyeye çıktığını ifade etti. Ancak henüz resmi bir açıklama ya da kararın bulunmadığını da vurguladı.

Bila’nın paylaştığı bilgilere göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği konuşuluyor. Bu üç ismin, hükümetin politikalarına kamuoyundan yeterli desteği alamadığı ve performanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirildiği belirtiliyor.

POTANSİYEL YENİLER

Görevden alınması beklenen bakanların yerine geçebilecek isimler arasında dikkat çekici alternatifler gündemde. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı kulislerde tekrar dillendirilmeye başlandı.

Albayrak’ın özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğu için adı geçiyor. Bu durum, olası bir kabine revizyonunda önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

DİĞER ADAYLAR

Kulislerde adı geçen diğer isimler arasında ise Eker ve Ala gibi dikkat çekici şahsiyetler yer alıyor. Kabine değişikliğine ilişkin nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.


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