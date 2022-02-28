Kabine'de değişiklik iddiası: Bakan Koca gidecek, Erdoğan'ın özel doktoru gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda farklı gerekçelerle yıpranan bakanlarını kızağa çekmeye devam ediyor. Tr724'ün haberine göre Ankara kulislerinde görevden alınacak yeni bakanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacağı ileri sürülüyor. Özellikle salgın döneminde sağlıksız bilgi akışından dolayı hedef haline gelen Koca’nın yerine Erdoğan’ın 22 ve 23. dönemde AK Parti Trabzon milletvekilliği yapan Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü getireceği kaydediliyor. Prof. Erdöl bir dönem Erdoğan’ın özel doktorluğunu da yaptı. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında yanında bir an ayrılmadı.





Erdoğan, kabine üyelerini yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden el çektirilmesinin ardından, Saray yeni bir değişiklik için daha düğmeye bastı. Ankara kulislerinden elde edilen bilgilere göre, Saray kadrosuyla iletişim sorunu yaşayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için tehlike çanları çalmaya başladı. Özellikle salgın döneminde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bazı kabine üyeleriyle sorunlar yaşayan Koca, son dönemde yaptığı açıklamalar ve kamuoyu nezdinde verdiği yanlış bilgilerden dolayı başta AK Parti tabanı olmak üzere vatandaşların hedefinde. Kaynaklardan alınan bilgilere göre; tabandan gelen tepkiler üzerine Erdoğan’a Koca ile ilgili bazı şikayetler iletildi. Erdoğan’ın da son dönemde yorulan ve yıpranan Koca’nın değişikliğine sıcak baktığı kaydediliyor. Koca ile ilgili ayrıca kendi hastanesi ve vakfına bazı ihale ve alımlarda ayrıcalık gösterdiği şeklinde de şikayetlerin olduğu dile getiriliyor.





ERDOĞAN’IN ÖZEL DOKTORLUĞUNU YAPTI





2018 yılında Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Koca’nın yerine de Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün geleceği ileri sürülüyor. Geçtiğimiz yıl da Koca’nın görevden alınacağı ve yerine Erdöl’ün geleceği iddia edilmişti. Ancak Erdoğan, Koca’yı bir süre daha görevde tutma kararı aldı. Son dönemde şikayetlerin yeniden artması üzerine Koca’nın bu defa görevden alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kaynaklar ayrıca Koca ile birlikte birkaç bakanın daha değişebileceğini öne sürüyor. Erdoğan’ın olası bir erken seçime yeni bir vizyon ve yüzlerle başlamak istediği aktarılıyor. Erdöl ayrıca Erdoğan’ın bir dönem özel doktorluğunu da yürüttü. Erdoğan’ın sağlık sorunları yaşadığı dönemde tedavi sürecini Erdöl ve ekibi yürüttü.