Samanyolu Haber /Gündem / Kabine'de faiz çıkmazı: Erdoğan'la Şimşek birbirini henüz ikna edemedi /01 Haziran 2023 17:24

Kabine'de faiz çıkmazı: Erdoğan'la Şimşek birbirini henüz ikna edemedi

Bluebay Asset Management'ta kıdemli bir stratejist olan Timothy Ash "Piyasaların Erdoğan'ın Şimşek'i her an işten çıkarabileceğini düşündüğünü" söyledi.

SHABER3.COM

Pisayalar dört gözle Erdoğan'ın ekonomi yönetimine kimin getireceğini bekliyor. Dünya basınında da Erdoğan-Şimşek arasındaki düello yorumları aldı başını gidiyor. Erdoğan ve Şimşek arasında resmiyete dökülmüş bir anlaşma ise henüz yok.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde nasıl bir ekonomi politikası benimseneceği konusunda henüz net bir işaret vermedi. Piyasalar, uzun zamandır ismi gündemde olan, ortodoks ekonomi politikalarıyla bilinen Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Kulislere göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, politika faizini 18 ayda yüzde 25'e çıkarmak istiyor, Erdoğan için faiz artırımı sorun olmaya devam ediyor.

'Cumhurbaşkanı, düşük faiz konusunda gerçekten çok katı'
Haberde belirtilen detaylara göre Erdoğan ve Şimşek, pazartesi günü görüştü ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı. Konuya yakın bir kaynak, "Cumhurbaşkanı, düşük faiz konusunda gerçekten çok katı. Erdoğan ve Şimşek her konuda anlaşabilir ama faizlerin artımı sorun olmaya devam edecek" diye konuştu.

Aynı kaynak eski Maliye Bakanı'nın yeni bakanların kendi görüşüne yakın olmasını talep ettiğini belirterek Erdoğan ve Şimşek arasındaki görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Mehmet Şimşek, para politikasında en az 18 ay boyunca özgür olma konusunda Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor. Şimşek, iş dünyasını çok olumsuz etkilemeyecek kademeli faiz artırımları önerdi. Şimşek, faizleri 18 ay içerisinde mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e kadar çıkarmak istiyor."

Ancak Erdoğan'ın önerileri kabul etse bile Mehmet Şimşek'in planına uzun süre sadık olacağı yönünde endişeler olduğu belirtildi. Haberde, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere vurgu yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kabine'de faiz çıkmazı: Erdoğan'la Şimşek birbirini... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:23