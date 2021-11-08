Kabinede ‘hukuk’ restleşmesi: Gül’den Soylu’ya gönderme

Adalet Abdulhamit Gül, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi, "'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil; 'Hukuk önde yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı

.Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuşan Bakan Gül, ismini anmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'hukuk' açıklamasına yanıt verdi.



Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim klavuzumuz hukuktur" diyen Gül, "'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil; 'Hukuk önde yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'ne katılan Soylu, burada yaptığı açıklamada şunları söylemişti:





"Uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir yol katettik. Metruk ve terk edilmiş binalardan mahallelerimi kurtarmak zorundayız. Beyoğlu'nda çok büyük bir bina metruk bir bina haline gelmekte, biz bu binanın etrafını tuğlayla öreceğiz, yıkmak da mümkün değil, onu metruk bir bina olmaktan kurtardık. Hepinizden ricam bu konuda cesaretli olalım. Her bir çocuğumuzun orada zehirlenmesi bizim için kabustur.





110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara “Bu binayı ne yapacaksın.” Muhtar “mahkeme kararı var yıkamayız” diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!"





DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce de karşı karşıya gelmişti. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter üzerinden tepki göstermişti.





Gül’ün yanıtı ise “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” olmuştu.





Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınamıştı.





Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin “sosyal medya değil, parlamento olduğunu” ifade etmişti.