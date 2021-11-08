Samanyolu Haber /Gündem / Kabinede ‘hukuk’ restleşmesi: Gül’den Soylu’ya gönderme /08 Kasım 2021 14:14

Kabinede ‘hukuk’ restleşmesi: Gül’den Soylu’ya gönderme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" şeklindeki açıklamasına yanıt vererek, "'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil; 'Hukuk önde yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" dedi.

SHABER3.COM

Adalet Abdulhamit Gül, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi, "'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil; 'Hukuk önde yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı

.Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuşan Bakan Gül, ismini anmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'hukuk' açıklamasına yanıt verdi.

Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim klavuzumuz hukuktur" diyen Gül, "'Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin' değil; 'Hukuk önde yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'ne katılan Soylu, burada yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir yol katettik. Metruk ve terk edilmiş binalardan mahallelerimi kurtarmak zorundayız. Beyoğlu'nda çok büyük bir bina metruk bir bina haline gelmekte, biz bu binanın etrafını tuğlayla öreceğiz, yıkmak da mümkün değil, onu metruk bir bina olmaktan kurtardık. Hepinizden ricam bu konuda cesaretli olalım. Her bir çocuğumuzun orada zehirlenmesi bizim için kabustur.

110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara “Bu binayı ne yapacaksın.” Muhtar “mahkeme kararı var yıkamayız” diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!"

DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce de karşı karşıya gelmişti. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Gül’ün yanıtı ise “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” olmuştu.

Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınamıştı.

Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin “sosyal medya değil, parlamento olduğunu” ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kabinede ‘hukuk’ restleşmesi: Gül’den Soylu’ya... Sonraki Haber >>

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:09