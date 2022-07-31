Samanyolu Haber /Gündem / Kabinede 'kart borçları' gündemi iddiası /31 Temmuz 2022 15:18

Kabinede 'kart borçları' gündemi iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması beklenen kabine toplantısında kredi kartı borçlarının da gündeme getirilebileceği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın Beştepe'deki sarayda gerçekleştirilecek.

Toplantıda tahıl koridoru ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.

Takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçlarının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Medyaya yansıyan iddialara göre takibe düşen kart borçları için borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma formülleri gündemde.

Alınan kararların toplantı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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