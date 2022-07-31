Kabinede 'kart borçları' gündemi iddiası

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın Beştepe'deki sarayda gerçekleştirilecek.Toplantıda tahıl koridoru ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.Takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçlarının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.Medyaya yansıyan iddialara göre takibe düşen kart borçları için borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma formülleri gündemde.Alınan kararların toplantı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.