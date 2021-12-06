Samanyolu Haber /Dünya / Kabinedeki SPD’lileri ilan etti /06 Aralık 2021 15:57

Kabinedeki SPD’lileri ilan etti

Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşacak koalisyon hükümetinde görev üstlenmeleri öngörülen bakanlar kesinleşti.

SHABER3.COM

Almanya'nın müstakbel başbakanı Olaf Scholz, 26 Eylül'deki seçimlerde en yüksek oyu alan ve Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kuracak olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) bakan adaylarını açıkladı.

Partisinin yönetimindeki isimlerle görüştükten sonra Pazartesi günü açıklama yapan Scholz, Federal Sağlık Bakanlığı görevine SPD'nin sağlık uzmanı Karl Lauterbach'ın geleceğini duyurdu.

Koalisyon hükümetini oluşturan üç partiden bakan adaylarını en son açıklayan parti olan SPD, Almanya tarihinde bir ilke imza atarak Federal İçişleri Bakanlığı koltuğunu bir kadın bakana teslim edecek. Scholz, SPD Hessen Örgütü Başkanı ve SPD Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Nancy Faeser'in içişleri bakanı olacağını duyurdu. Halihazırdaki Federal Adalet ve Aile Bakanı Christine Lambrecht'in Savunma Bakanlığının başına geleceği açıklanırken, şu andaki Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin kalkınma bakanı olacağı belirtildi. Merkel hükümetinde Federal Çalışma Bakanı olarak görev yapan Hubertus Heil'in ise görevini yeni hükümette de sürdüreceği açıklandı.

Yeni kurulacak Federal İmar Bakanlığı görevine SPD Başkan Yardımcısı Klara Geywitz'in aday gösterildiği ifade edildi. İmar konusu şu ana kadar Federal İçişleri Bakanlığının bünyesinde yer alıyordu. Almanya Başbakanlık Müsteşarlığına ise halihazırdaki Maliye Bakanlığı Müsteşarı Wolfgang Schmidt getirilecek.

"Gücün yarısı kadınların elinde olmalı"
SPD'nin gösterdiği bakan adaylarının dördünün kadın, üçünün erkek olmasını "doğru" bir adım olarak değerlendiren Scholz, bunun gerekçe olarak, Almanya toplumunun yarısının kadınlardan, yarısının da erkeklerden oluşmasını ve kadınların da "gücün yarısını" elinde bulundurmaları gerekliliğini gösterdi. 

Yeni kurulacak hükümette sağlık bakanlığı koltuğuna aday gösterilen 58 yaşındaki Lauterbach, müstakbel başbakan Scholz'un adını kamuoyu ile paylaşmasının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisinin alt edilmesi konusunda iyimser bir açıklamada bulundu. Salgının birçoklarının düşündüğünden daha uzun süreceğini ifade eden Lauterbach, "Ancak bunu başaracağız. Aşı bu konuda tek başına değil ama temel rolde yer alacak. Pandemiye karşı verdiğimiz mücadeleden galip çıkacağız" dedi.

Almanya'daki sağlık sisteminin kuvvetlendirileceğini belirten Lauterbach, sağlık hizmetinde de bir kesinti olmayacağını dile getirdi. Yaklaşan Noel tatili ile ilgili koronavirüse karşı ne yapılacağı sorusuna ise Lauterbach, "Önemli bir hedef, vaka sayısını o kadar azaltmak olmalı ki seyahat etmeyi, insanları tehlikeye atmadan önerebilmeliyiz" diyerek yanıt verdi.

Müstakbel koalisyon hükümetinin diğer üyeleri Yeşiller ve FDPise geçen hafta bakan adaylarını açıklamıştı. Olaf Scholz'un Çarşamba günü ülkenin yeni başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.
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