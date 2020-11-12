Samanyolu Haber /Ekonomi / Kablo devini Rotschild aldı /12 Kasım 2020 13:50

Kablo devini Rotschild aldı

İngiliz entegre imalat hizmetleri sağlayıcısı Volex, Türkiye'de fişli kablo imal eden Deka'yı satın aldı. Deka'nın satış bedeli 61,8 milyon euro (571 milyon TL) oldu.

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Entegre imalat hizmetleri sağlayan İngiliz Volex ile kablo üreticisi Deka arasında devam eden satın alma müzakereleri mutabakatla sonuçlandı. İngiliz şirket Deka için 61,8 milyon euro (571 milyon TL) ödeyecek.

Rekabet Kurulu'nun onayına sunulacak işlemin 2021 yılı ocak ayında tamamlanması bekleniyor.

Avrupa'da beyaz eşya imalatçılarının ana tedarikçisi konumundaki Deka 450 kişiyi istihdam ediyor. Şirketin 2020'nin ilk 9 ayındaki satışlarının toplamı 33 milyon euroya ulaştı.

ROTSCHILD: ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIK

İngiliz şirket Volex'in Yönetim Kurulu Başkanı Nat Rothschild, Deka satın almasının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Rothschild, satın almayla sektörde en etkin ve düşük maliyetli üretici olma yönündeki stratejilerinin de hız kazanacağını söyledi.

Volex'in Deka'yı devralması haberi bu hafta gelen ikinci yabancı yatırım haberi oldu. Hafta başında Alman şirket Simona AG, Türkiye'de PVC köpük yaprak ürünleri üreten MT Plastik'in yüzde 70'ini satın almayı planladığını açıklamıştı.

Düzce'de bulunan şirketin yıllık cirosu 11 milyon euroyu aşarken, toplam çalışan sayısı 50 civarında. 

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