Samanyolu Haber /Gündem / Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağı genelgesinin hukuki dayanağı yok /12 Nisan 2020 14:38

Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağı genelgesinin hukuki dayanağı yok

Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Büyükşehirlerde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı için "hukuki dayanaktan yoksun" değerlendirmesinde bulundu.

SHABER3.COM

 İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan ettiği iki günlük sokağa çıkma yasağı etkileri ve sonuçlarıyla tartışılmaya devam ediyor. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü’nün ardından Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu da bakanlık genelgesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilemeyeceğini belirtti.

CHP Milletvekili Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, “Sokağa çıkma yasağı, covid-19 salgının etkisini azaltmak amacıyla savunulabilir; ancak bunun, anayasal kurumlar ve kurallar işletilerek yapılması gerekir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi, hukuki dayanaktan yoksundur” dedi.

TBMM’nin bir an önce sağlık güvenceleri ile ilgili düzenlemelere yönelmesi gerektiğini ifade ederek, “Eşitsiz ve adaletsiz af yasasıyla kilitlenen TBMM, bir an önce, sağlık olağanüstü dönemi ve bunun gerekli kıldığı sosyal ve sağlık güvenceleri ile ilgili düzenlemelere yönelmeli” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de bakanlık eliyle sokağa çıkma yasağı ilan edilemeyeceğini, bu kararın ancak Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim kararlarıyla TBMM onayından geçerek alınabileceğini belirtmişti. Kürkçü, uygulamayı “kanunsuz” olarak nitelemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağı genelgesinin hukuki dayanağı... Sonraki Haber >>

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Ekmek sırasında birbirine girdiler

Ekmek sırasında birbirine girdiler

İnfazda eşitlik sağlansın!

İnfazda eşitlik sağlansın!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:51