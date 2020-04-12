Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağı genelgesinin hukuki dayanağı yok

İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan ettiği iki günlük sokağa çıkma yasağı etkileri ve sonuçlarıyla tartışılmaya devam ediyor. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü’nün ardından Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu da bakanlık genelgesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilemeyeceğini belirtti.





CHP Milletvekili Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, “Sokağa çıkma yasağı, covid-19 salgının etkisini azaltmak amacıyla savunulabilir; ancak bunun, anayasal kurumlar ve kurallar işletilerek yapılması gerekir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi, hukuki dayanaktan yoksundur” dedi.





TBMM’nin bir an önce sağlık güvenceleri ile ilgili düzenlemelere yönelmesi gerektiğini ifade ederek, “Eşitsiz ve adaletsiz af yasasıyla kilitlenen TBMM, bir an önce, sağlık olağanüstü dönemi ve bunun gerekli kıldığı sosyal ve sağlık güvenceleri ile ilgili düzenlemelere yönelmeli” değerlendirmesinde bulundu.





HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de bakanlık eliyle sokağa çıkma yasağı ilan edilemeyeceğini, bu kararın ancak Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim kararlarıyla TBMM onayından geçerek alınabileceğini belirtmişti. Kürkçü, uygulamayı “kanunsuz” olarak nitelemişti.