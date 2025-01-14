Kabus gibi: Köprü, otoyol ve trenlerdeki artış yüzde 400'lere ulaştı

İktidar, memur, işçi ve emeklilerin maaş, ücret ve aylıklarında sadece mevzuatta öngörülen artışları yaptı. Memur ve memur emeklisine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.54 artış yapıldı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışlar da 6 aylık enflasyon olan yüzde 15.75 ile sınırlı kaldı. Memurların ve emeklilerin ek zam talepleri karşılık bulmadı. İktidar asgari ücreti de sadece yüzde 30 oranında artıracak 22 bin 104 liraya çıkardı. Asgari ücretin bir-iki ay içerisinde açlık sınırının altında kalması bekleniyor.





Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçinin daha fazla artış talepleri de yanıtsız kaldı. Üstelik asgari ücret bir yıllık olarak belirlendi. Emekli ve emekçilerin ek zam taleplerine kulak tıkayan iktidar, köprü-otoyol, tren ücretlerine ise yüksek oranlı artışlar yaptı. Köprü ve otoyollarda bir yıl içerisinde gelen zamlar yüzde 300-400’lerin bile üzerine çıktı.





ZAM YAĞDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre köprülerde en düşük geçiş ücretleri şöyle oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 33 liradan 47 liraya, Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 555 liradan 795 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön geçiş 70 liradan 80 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 585 liradan 795 liraya çıktı.





AVRASYA’DA 2 TARİFE

Avrasya Tüneli’nde gece ve gündüz farklı fiyat uygulanacak. Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 liradan 225 liraya çıktı. Minibüsler için 337.5 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlendi. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112.5 TL, minibüsler için 168.75 TL, motosikletler için ise 87.5 TL olacak. Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti de 590 lira oldu.





‘VATANDAŞI SOYMAKTIR’

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ocak 2024’te 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretinin 295 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 35 lira, Osmangazi Köprüsü’nün 290 lira, Avrasya Tüneli’nin 80 lira, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ise 15’er lira olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:





“Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan toplam zam oranı Çanakkale Köprüsü’nde yüzde 288,? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yüzde 300, ?Osmangazi Köprüsü’nde yüzde 318, Avrasya Tüneli’nde yüzde 325, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yüzde 453. Bunun adı vatandaşı soymaktır.” ?





HERŞEYİN FİYATI ARTACAK

Köprü ve otoyollara gelen bu zamlar iğneden ipliğe herşeyin fiyatını artıracak. Sebze-meyvede ulaştırmaya gelen zamlar fiyatları artacağı için önümüzdeki günlerde gıda enflasyonunda da artış olması bekleniyor. Şehirlerarası yolculuklarda da bilet fiyatlarının artacağına işaret ediliyor.





TRENE DE ZAM

Tren bilet ücretlerine de zam geldi. Ankara-İstanbul güzergahı yüzde 44.4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergahı yüzde 44 artışla 250 liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı da yüzde 39 artışla 280 liradan 390 liraya çıktı.





KABUS GİBİ!

TCDD Taşımacılık AŞ ise yaptığı açıklamada, “13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” denildi.





YDO’NUN ÜSTÜNDE

Yıllık enflasyon yüzde 44.38, yeniden değerleme oranı da (YDO) yüzde 43.93’tü. TCDD, tarifelerin enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranla güncellendiğini iddia etti. Ancak Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya tren biletlerine gelen zamlar yeniden değerleme oranının bile üzerinde gerçekleşti. Artışlar Ankara-Eskişehir hattı hariç diğer hatlarda da hemen hemen enflasyon oranında oldu.





AÇIKLAMALAR UNUTULDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayında yaptığı açıklamada, “yönetilen yönlendirilen fiyatlar” noktasındaki politikaların da 2025 yılında dezenflasyonu destekleyici olacağını söylemiş, “Biz muhtemelen hepsini değil ama bazı kritik yönetilen fiyatların, enflasyonla güncellenip güncellenmeyeceği hususunu şu anda değerlendiriyoruz” demişti. Orta Vadeli Program’da iktidarın bu yıla yönelik enflasyon tahmini yüzde 17.5, Merkez Bankası’nın tahmini de yüzde 21’di. Ancak köprü-otoyol, tren ücretlerindeki artışlar bu oranların çok üzerine çıktı.