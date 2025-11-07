Kabus tekrar dolaşımda: Okullar kapandı, ülkeler hastalık rekoru kırıyor





JAPONYA'DA SALGIN, OKULLARI KAPATTIRDI





ÜÇLÜ SALGIN REKOR KIRDI





GRİP KAPIYA DAYANDI, DOKTORLAR GREVE GİTTİ





SALGININ SEBEBİ ÇOK BASİT

Kabus dünyayı tekrar dolaşmaya başladı: Okullar kapandı, ülkeler hastalık rekoru kırıyorKış aylarının başlamasıyla salgın hastalık dönemi de kapıya dayandı. Türkiye'de vatandaş toplu taşımada, ofiste ve okulda öksürmeye başladı.Ancak son dönemdeki grip salgını, sıradan bir salgın değil. Türkiye'de etkisi henüz hissedilmese de Asya'dan Avrupa'ya, dünya ülkeleri rekor kıran grip salgınıyla yüzleşiyor.Uçaklardan, gemilerden dünyaya yayılan influenza, kışa giren kuzey yarım kürede insanların hayatını tehdit ediyor. İnsanların "grip" deyip küçümsediği salgın, can alıyor.Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustrulya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı. Ülke alarma geçti.Gribin Avrupa'ya yayılması ise kaçınılmaz bir hale geldi. Zira kürenin doğusunda insanlar hastalıktan kırılırken, Avrupa'da vatandaş aşı olmayı bıraktı. İngiltere'de ise doktorlar greve gidiyor.Dünyayı pençesine alan salgın Japonya'yı kötü etkiledi. Ülkenin sıkı ve kalabalık okul sistemini vuran salgın hastalık ülke genelinde 100 okul kapatıldı.Normal grip sezonunda 5 ay erken gelen bu yeni hastalık dalgası, dünyanın önde gelen ekonomisi olan Japonya'yı hazırlıksız yakaladı.Ülkeniin en kalabalık şehirleri olan Okinawa ve Tokyo'daki okulları vuran salgın sebebiyle yüzlerce kişi hastanelik oldu.Hastaneye kaldırılan çoğu ise 13 ila 15 yaş arasındaki çocuklar. Hastaneler, hasta akımına uyum sağlamakta zorlandı. İstatistiklere göre ülke, 1999'dan beri en ağır salgını yaşıyor.Rekor kıran tek ülke ise Japonya değil, güney yarım kürede yaz aylarını yaşayan Avustralya da salgınla baş ediyor.Avustrulya tarihinin en kötü salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 410 bin vaka kaydedildi. Hastaneler doldu taştı.Avustralya istatistik kurumu, rakamları açıklarken "bu kırmak istediğimiz bir rekor değildi. Önlemler alınması şart" açıklamasını yaptı.Avustrulya'yı kırıp geçiren salgın ise tek bir hastalık sebebiyle değil, 3 ayrı hastalığın aynı anda başlamasıyla kontrolden çıkıyor.Doktorlar, influenza, solunum sinsityal virüsü ve SARS-CoV-2 virüsünün aynı anda ülkeyi vurduğunu belirtiyor.Bu hastalıklar ise Avrupa ve Türkiye için alarm çanlarının çalması anlamına geliyor. Zira Avustrulya, grip sezonu için "Avrupa'nın erken uyarı sistemi" olarak kabul ediliyor.Avustrulya'da başlayan salgınlar, mutlaka Avrupa'ya ve dolayısıyla Türkiye'ye taşınıyor. Ancak Avrupa, gelecek grip istilasına hazır olmayabilir.Avrupa'da grip sezonun son yılların en kötüsü olması bekleniyor. Ancak geçim sıkıntısı çeken İngiltere doktorları greve gidiyor.Avustralya'nın en büyük ticari ortaklarından biri olan İngiltere'de aile doktorları yarın greve başlayacak.Avrupa'daki diğer ülkeler ise sert bir grip döneminin başlamasını bekliyor. Avustralya'daki grip rekoru, Avrupa'da yankılandı.Bu salgın krizinin sebebi ise, insanların "aşı yorgunluğu" oldu. Uzmanlara göre COVID-19 aşılarından sonra insanlarda genel bir "aşı güvensizliği" başladı.Grip aşısı olmayı bırakan şehir sakinlerinin genel olarak stresli yaşamları da bağışıkların düşmesine ve hastalıkların kolaylıkla bulaşmasına neden oldu.Uzmanlar, grip aşılarının salgının önünü keseceğini ve hasta olmadan önce aşılanmanın yaşanabilecek krizin önüne geçebileceğinin altını çiziyor.