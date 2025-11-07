Samanyolu Haber /Dünya / Kabus tekrar dolaşımda: Okullar kapandı, ülkeler hastalık rekoru kırıyor /07 Kasım 2025 19:35

Kabus tekrar dolaşımda: Okullar kapandı, ülkeler hastalık rekoru kırıyor

Dünya erken gelen ve hızla yayılan grip salgınıyla mücadele ediyor. Japonya’da okullar kapanırken Avustralya tarihinin en ağır salgınını yaşıyor. Üç farklı virüsün aynı anda yayılması Avrupa ve Türkiye için alarm anlamına geliyor. Uzmanlar, düşen aşı oranlarının salgını tetiklediğini ve yaklaşan kış öncesi aşı olmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Kış aylarının başlamasıyla salgın hastalık dönemi de kapıya dayandı. Türkiye'de vatandaş toplu taşımada, ofiste ve okulda öksürmeye başladı.

Ancak son dönemdeki grip salgını, sıradan bir salgın değil. Türkiye'de etkisi henüz hissedilmese de Asya'dan Avrupa'ya, dünya ülkeleri rekor kıran grip salgınıyla yüzleşiyor.

Uçaklardan, gemilerden dünyaya yayılan influenza, kışa giren kuzey yarım kürede insanların hayatını tehdit ediyor. İnsanların "grip" deyip küçümsediği salgın, can alıyor.

Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustrulya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı. Ülke alarma geçti.

Gribin Avrupa'ya yayılması ise kaçınılmaz bir hale geldi. Zira kürenin doğusunda insanlar hastalıktan kırılırken, Avrupa'da vatandaş aşı olmayı bıraktı. İngiltere'de ise doktorlar greve gidiyor.

JAPONYA'DA SALGIN, OKULLARI KAPATTIRDI

Dünyayı pençesine alan salgın Japonya'yı kötü etkiledi. Ülkenin sıkı ve kalabalık okul sistemini vuran salgın hastalık ülke genelinde 100 okul kapatıldı.

Normal grip sezonunda 5 ay erken gelen bu yeni hastalık dalgası, dünyanın önde gelen ekonomisi olan Japonya'yı hazırlıksız yakaladı.

Ülkeniin en kalabalık şehirleri olan Okinawa ve Tokyo'daki okulları vuran salgın sebebiyle yüzlerce kişi hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan çoğu ise 13 ila 15 yaş arasındaki çocuklar. Hastaneler, hasta akımına uyum sağlamakta zorlandı. İstatistiklere göre ülke, 1999'dan beri en ağır salgını yaşıyor.

Rekor kıran tek ülke ise Japonya değil, güney yarım kürede yaz aylarını yaşayan Avustralya da salgınla baş ediyor.

ÜÇLÜ SALGIN REKOR KIRDI

Avustrulya tarihinin en kötü salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 410 bin vaka kaydedildi. Hastaneler doldu taştı.

Avustralya istatistik kurumu, rakamları açıklarken "bu kırmak istediğimiz bir rekor değildi. Önlemler alınması şart" açıklamasını yaptı.

Avustrulya'yı kırıp geçiren salgın ise tek bir hastalık sebebiyle değil, 3 ayrı hastalığın aynı anda başlamasıyla kontrolden çıkıyor. 

Doktorlar, influenza, solunum sinsityal virüsü ve SARS-CoV-2 virüsünün aynı anda ülkeyi vurduğunu belirtiyor. 

Bu hastalıklar ise Avrupa ve Türkiye için alarm çanlarının çalması anlamına geliyor. Zira Avustrulya, grip sezonu için "Avrupa'nın erken uyarı sistemi" olarak kabul ediliyor.

Avustrulya'da başlayan salgınlar, mutlaka Avrupa'ya ve dolayısıyla Türkiye'ye taşınıyor. Ancak Avrupa, gelecek grip istilasına hazır olmayabilir.

GRİP KAPIYA DAYANDI, DOKTORLAR GREVE GİTTİ

Avrupa'da grip sezonun son yılların en kötüsü olması bekleniyor. Ancak geçim sıkıntısı çeken İngiltere doktorları greve gidiyor.

Avustralya'nın en büyük ticari ortaklarından biri olan İngiltere'de aile doktorları yarın greve başlayacak.

Avrupa'daki diğer ülkeler ise sert bir grip döneminin başlamasını bekliyor. Avustralya'daki grip rekoru, Avrupa'da yankılandı.

SALGININ SEBEBİ ÇOK BASİT

Bu salgın krizinin sebebi ise, insanların "aşı yorgunluğu" oldu. Uzmanlara göre COVID-19 aşılarından sonra insanlarda genel bir "aşı güvensizliği" başladı.

Grip aşısı olmayı bırakan şehir sakinlerinin genel olarak stresli yaşamları da bağışıkların düşmesine ve hastalıkların kolaylıkla bulaşmasına neden oldu.

Uzmanlar, grip aşılarının salgının önünü keseceğini ve hasta olmadan önce aşılanmanın yaşanabilecek krizin önüne geçebileceğinin altını çiziyor.
