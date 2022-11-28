Samanyolu Haber /Spor / Kabusa dönüşen Göztepe - Altay maçından sonra 21 gözaltı /28 Kasım 2022 11:30

Kabusa dönüşen Göztepe - Altay maçından sonra 21 gözaltı

Spor Toto 1. Lig’de dün akşam Göztepe ile Altay arasında oynanan maç, sahada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken, İzmir Valiliği, aralarında iki ambulans şöförünün de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay derbisi, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

Sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

A?ltay taraftarı ameliyata alındı

Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

Sis bombası ve işaret fişeklerinin statta görevli özel ambulans şoförleri tarafından içeri sokulduğu belirlendi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada "Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür" denildi.

Açıklamada, ambulans şoförleri  A.G. ve H.K. ile işaret fişeklerini atan D.D, E.Y. ve K.E'nin de aralarında olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hakemin tatil ettiği müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan Altaylı futbolcular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.

Altaylı futbolcuların ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık 6,5 saat bekleyişin ardından polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.

F?ederasyon, Bakan Kasapoğlu ve Ömer Çelik'ten kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinde yaşananlarla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananları kınadı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu.
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