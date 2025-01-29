Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan Ünal Karaman da AKP'ye geçiyor /29 Ocak 2025 10:40

Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan Ünal Karaman da AKP'ye geçiyor

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçilerini avlarken suçüstü yakalanan ve para cezası alan eski İYİ Partili milletvekili Ünal Karaman AKP'ye geçme kararı aldı. Tunceli'de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan, aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilmişti. Karaman’ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?" diye Meclis’te soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

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Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'den iktidar saflarına bir isim daha geçiyor. İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın bugün AKP'ye resmen katılacağı öğrenildi.

İktidara yakın TGRT Haber'in Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ünal Karaman için "Son dakika değişikliği olmazsa Ünal Karaman bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı. Karaman'ın AKP üyelik rozetinin Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı ifade ediliyor.  

20 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada "Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi" diyen Karaman, "Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Ünal Karaman gibi bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da 21 Ocak'ta AKP'ye katılmıştı. 

Karaman’ın katılımıyla birlikte AKP’nin Meclis'teki milletvekili sayısı 270’e yükselecek. 

Diğer yandan Tunceli'de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan, aralarında Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilmişti. Karaman’ın "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?" diye Meclis’te soru önergesi verdiği de ortaya çıkmıştı.
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