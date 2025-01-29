Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan Ünal Karaman da AKP'ye geçiyor

Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'den iktidar saflarına bir isim daha geçiyor. İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın bugün AKP'ye resmen katılacağı öğrenildi.





İktidara yakın TGRT Haber'in Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ünal Karaman için "Son dakika değişikliği olmazsa Ünal Karaman bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı. Karaman'ın AKP üyelik rozetinin Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı ifade ediliyor.





20 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada "Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi" diyen Karaman, "Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.





Öte yandan, Ünal Karaman gibi bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da 21 Ocak'ta AKP'ye katılmıştı.





Karaman’ın katılımıyla birlikte AKP’nin Meclis'teki milletvekili sayısı 270’e yükselecek.



