Kaçak keçi avında yakalanmıştı, 'keçiler neden azalıyor' diye Meclis'e önerge vermiş

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın, beraberindeki ekiple birlikte Tunceli’de kaçak keçi avı yaptığı ortaya çıkmıştı. Karaman'ın 7 ay önce “Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor” diye Meclis’te soru önergesi verdiği açığa çıktı.





Tunceli’de kaçak keçi avcılığı yaptığı ortaya çıkan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın TBMM’de, tiftik keçisi sayılarının azalmasına ilişkin soru önergesi verdiği açığa çıktı. Aynı zamanda, İYİ Parti'nin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Ünal Karaman’ın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Ankara keçilerine ilişkin soru önergesi verdiği öğrenildi.





“TİFTİK KEÇİLERİNİN SAYILARI NEDEN DÜŞÜYOR” DİYE ÖNERGE SUNMUŞ

Halktv'de yer alan habere göre Ünal Karaman’ın Meclis’e sunduğu soru önergesinde Ankara keçisi sayısının düştüğü ve bu sebeple tiftik üretiminde azalma meydana geldiğinden şikayet ettiği belirtilirken Karaman’ın 21 Mayıs 2024 tarihli soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:





“Anadolu coğrafyasına özgü bir keçi türü olan Tiftik (Ankara) Keçisinden elde edilen tiftik üretimi, ülkemizde son yıllarda ciddi şekilde azalmıştır. 1980'li yıllarda ülkemizde beslenen 4 milyon Ankara keçisinden yılda 6 bin ton tiftik üretilmekteydi. Ancak günümüzde keçi sayısı 100 bine, tiftik üretimi ise 400 tona kadar düşmüştür. Mevcut keçilerden gerekli verimin alınmaması da bir diğer sorundur.





En değerli tekstil hammaddeleri arasında yer alan tiftik üretimi Türk topraklarında doğmasına rağmen bugün rekabetçiliğini başka ülkelere kaybettiğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Basında yer alan haberlere göre ülkemizde kalan son 85 bin tiftik keçisinin 2 bini Kazakistan'a satılmış olup 20 bin tanesinin daha satılması gündemdedir. Bu durum elimizdeki tiftik keçisi varlığının %25'inin yurtdışına çıkartılması ve kendi elimizle yeni bir rakip oluşturmamız anlamına gelecektir.





Ülkemiz için büyük öneme sahip, milli bir değerimiz olan tiftik keçilerinin sayılarının artırılması ve tiftik üretiminin daha verimli hale getirilmesi besicilerimiz ve ülke ekonomimiz için çok büyük öneme sahiptir.”





“TİFTİK KEÇİSİ SAYISI NEDEN AZALDI?”

İYİ Parti’li Ünal Karaman’ın konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması talebiyle yönelttiği sorular ise şu şekilde:





1. Türkiye olarak 1900'lü yıllar boyunca tiftik üretiminde lider konumda iken günümüzdeki bu gerileyişin sebebi nedir? Ülkemiz neden tiftikte ithalatçı konuma düşmüştür?





2. Ülkemizdeki tiftik keçisi varlığı ne gerekçe ile bu kadar azalmıştır?





3. Son 10 yılda ülkemizde kaç tiftik keçisi yurtdışına satılmıştır?





4. Basında yer alan toplamda 22 bin tiftik keçisini bulacağı söylenen satışla ilgili Bakanlığınızın bir bilgisi var mıdır?





5. Ülkemizde tiftik keçisi sayısını arttırmaya yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?





6. Ülkemizdeki tiftik keçisi besicilerini desteklemeye yönelik Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? Bakanlığınız mevcut destekleri artırma hususunda bir çalışma yapmakta mıdır?





7. Bakanlığınız tiftik keçilerinin sağlıklı bir şekilde beslenebileceği meralar konusunda hangi çalışmaları yapmaktadır?





8. Tiftik kırkımı ve kırkım sonrasında sınıflandırarak tasnifi konusunda yetiştirici eğitimi yapılmakta mıdır?





KEÇİ AVINA ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tunceli’nin Pertek ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçilerini avladığı tespit edilen ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da eşlik ettiği kaçak avcılara cezai işlem uygulanmıştı. Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü’ne bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları incelemede Elazığ’dan kente gelen ve aralarında Karaman’ın da bulunduğu 4 kişilik grubun kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını belirlemişti.





Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanununa muhalefet” suçundan idari işlem başlatılmış ve para cezası uygulanmıştı.







