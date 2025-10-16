Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak keçi avlarkan suçüstü yakalanan AKP'li vekile af geliyor! /16 Ekim 2025 09:35

Kaçak keçi avlarkan suçüstü yakalanan AKP'li vekile af geliyor!

İktidar kaçak avcılara af getiriyor. Belgesi iptal edilenler avcılığa devam edecek. İYİ Parti’den AKP’ye geçen Ünal Karaman da aftan yararlanacak.

TBMM Tarım Komisyonu’nda ele alınan yasa teklifi ile kaçak avcıların “Avcı belgelerinin süresiz iptali” yaptırımı 2 yıla indiriliyor. Belgesi iptal edilenler ceza ödeyip avcılığa devam edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti’den AKP’ye geçen Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da Aralık 2024’te Tunceli Pertek’te koruma altındaki yaban keçilerini avladığı ortaya çıkmıştı. 3 arkadaşıyla keçi avına giden Karaman ve arkadaşlarına ‘kara avcılığı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yaban keçisi öldürmekten 1.4 milyon lira ceza kesildi. Karaman kaçak avdan 3 ay sonra AKP’ye katılmıştı.

Kara Avcılığı Kanunu’nda değişiklik içeren teklif Meclis Tarım Komisyonu’nda görüşüldü. Kaçak avlananlar için uygulanan yaptırımların yumuşatılması tartışma yarattı. Avcı belgesinin süresiz iptali yerine 2 yıl iptal getiriliyor.

Süresi dolan avcılar para cezalarını ödedikten sonra yeniden belge alıp av yapabilecek. Belgesi iptal edilen avcılara, idari para cezalarını ödemeleri ve 5 yıl içinde başvurmaları şartıyla yeniden avcılık belgesi verilecek.

ÜNAL KARAMAN BOTTA UYURKEN YAKALANDI
Malatya'da parti programına katıldıktan sonra botta uyurken yakalanan Karaman, av yaptığı iddialarını yalanlamıştı. AKP’li Karaman bu skandaldan 7 ay önce Meclis’te verdiği soru önergesinde Tarım Orman Bakanı’na “Türkiye, 1900’lü yıllarda tiftik üretiminde lider konumunda iken günümüzdeki gerileyişin sebebi nedir? Ülkemizde tiftik keçisi varlığı ne gerekçeyle bu kadar azalmıştır?” diye sormuştu.
