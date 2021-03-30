Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak mafya üyesini Youtube'daki yemek kanalı ele verdi /30 Mart 2021 14:00

Kaçak mafya üyesini Youtube'daki yemek kanalı ele verdi

İtalya'da yedi yıldır aranan 'Ndrangheta örgütünün üyesi, Youtube'a koyduğu videoda dövmelerinden tanındı ve yakalandı. Bir başka örgüt üyesi de, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede tutuklandı.

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İtalyan polisi tarafından 2014 yılından beri aranan kaçak mafya üyesi, Youtube'da yayınladığı yemek tarifi videosunda görünen dövmelerinden tanındı. 53 yaşındaki Marc Feren Claude Biart'ın kimliğini dövmelerinden tespit eden polis, mafya üyesini 24 Mart'ta Dominik Cumhuriyeti'nde yakaladı. Videolarda Biart'ın yüzünün hiç görünmediğini aktaran yetkililer, "Dövmeleri onu ele verdi" dedi.

İtalya'nın en güçlü mafya yapılanması olarak nitelendirilen 'Ndrangheta örgütünün üyesi Biart'a, yedi yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması yöneltildi. 2014 yılından bu yana aranan Biart'ın uzun süredir Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı belirtildi.

KORONAYA YAKALANAN MAFYA LİDERİ TUTUKLANDI
Bir başka 'Ndrangheta örgütü üyesinin pazartesi günü Portekiz'de tutuklandığı belirtildi. 14 yıldır aranan örgüt lideri Francesco Pelle, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yakalandı. 'İtalya'nın en tehlikeli kaçakçılarından' olduğu belirtilen Pelle'nin Lizbon'da yakalandığı duyuruldu.


İki farklı 'mafya ailesi' arasında San Luca'da başlayan ve 2007'de Almanya'da altı kişinin öldürülmesine sebep olan çatışmada 'kilit isimlerden' olduğu belirtilen Pelle, 2006 yılında omuriliğinden vurulmuş ve 2008 yılında tedavi gördüğü hastanede yakalanmıştı. Ancak 2019 yılında, davası sürerken ev hapsinde tutulan ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan Pelle, İtalya'dan kaçmıştı.
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