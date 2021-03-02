Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak muayenehanede görme engelli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı /02 Mart 2021 13:07

Kaçak muayenehanede görme engelli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak olarak işletilen muayenehanede görme engelli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı. Başka Suriyeli sığınmacı çocukların da sünnet olmak üzere sıra beklediği ortaya çıkan kaçak muayenehane mühürlenip, süresiz olarak kapatıldı.

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Alınan bilgiye göre Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva mahallesinde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle söz konusu adrese baskın yaptı.

Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.'yi hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde Suriyeli sığınmacı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.

N.G.'nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.

Görme güçlüğü çektiği görüldü

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan N.G.'nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü.

Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.'nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.

Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G.'nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.
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