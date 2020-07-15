Kaçak Saray'a karşı 'Ayasofya' hamlesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danıştay’ın Ayasofya kararının gerekçesini emsal göstererek, Atatürk Orman Çiftliği'nin aslına rücu edilmesi için dava açacak.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İlgili kurumlara resmi yolla müracaat edip, Atatürk Orman Çiftliği alanlarının başta kaçak Saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği olmak üzere, bağış zamanındaki tüm sınırlarını Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine uygun hale getirilmesini isteyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.





ATATÜRK'ÜN VASİYETİNE AYKIRI KARARLAR NE OLACAK?





Danıştay’ın UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması ve ibadete açılması kararının gerekçesi, gözleri Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışına aykırı olarak yıllardır hukuksuz bir şekilde talan edilen Atatürk Orman Çiftliği’ne çevirdi.





TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danıştay’ın kararını emsal göstererek, Atatürk Orman Çiftliği'nde, Ankapark, ABD Büyükelçiliği olmak üzere, Atatürk Orman Çiftliği’nin en geniş sınırlarında şartlı bağışa aykırı tüm kullanımların, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmesi için hukuksal mücadele başlatıyor.





"VASİYET DOĞRULTUSUNDA HER ŞEY ASLINA RÜCU EDİLSİN"





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Atatürk’ün imzasının olduğu, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar veren Danıştay 10'uncu Dairesi, gerekçesinde Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanılamayacağı ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varmıştı."





"AYNI YOLLARI TAKİP EDECEĞİZ"





Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk'ün vasiyetine aykırı işlemlere karşı dava açtıklarını belirten Candan, "Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ihlal davamızda yargı vasiyeti ve şartlı bağışı bırakanın ya da bağışlayanın, yani bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün iradesini esas almaz iken mevzu bahis 450 yıl önceki vakıf mülkiyeti olunca vakfedenin iradesinin esas alınması gerektiğine hükmetmiştir." dedi.





Candan, "Atatürk Orman Çiftliği alanlarında bu karara istinaden aynı yolları izleyerek Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmesi aslına rücu etmesi için hukuksal süreç başlatıyoruz." diye konuştu





"DAVAYA HERKESİN MÜDAHİL OLMASINI İSTEYECEĞİZ"





Anayasa ve idare hukukçularıyla süreci değerlendirdiklerini ve hazırlığa başladıklarını aktaran Candan, "Bu dava sadece Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davası olmayacaktır elbette. Bu dava Cumhuriyetin, modernitenin bu ülkenin kurucusunun imzasının arkasında duranların büyük davası olacaktır, herkesin müdahil olmasını isteyeceğiz. Atatürk’ün vasiyetine şartlı bağışına aykırı olarak talan edilen Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”