Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak yapısı yıkılan Altun'un eşinden açıklama: İBB işi yok gibi gelip bizi izlemiş /15 Nisan 2020 11:00

Kaçak yapısı yıkılan Altun'un eşinden açıklama: İBB işi yok gibi gelip bizi izlemiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta vakıflara ait araziye yaptırdığı peyzaj çalışmasına ilişkin tartışma sürüyor. Altun’un eşi, TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun konuya ilişkin açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazini kaçak yapılaşmaya açtığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Altun’un söz konusu vakıf arazisine izinsiz bir şekilde yaptırdığı yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesini yıktı. Altun’un ise aynı gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak araziyi kiraladığı tespit edildi.

Altun’un önce izinsiz yapılaşma gerçekleştirip daha sonra buna müdahale edildiği gün kiralama işlemlerini gerçekleştirdiğini açıklayan CHP, Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapının İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ise ‘terör’ soruşturması açıldı.

"Balicilerin yattığı metruk bir kulübenin olduğu bir alandı"

Fahrettin Altun'un eşi, TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Türkiye Düşünce Platformu üyelerine yaptığı açıklamada, Kuzguncuk’ta 45 metrekare üzerine 3 katlı "mütevazı" bir evleri olduğunu belirterek “Evimizin arka tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir toprak parçası var. Toprak tam bir mezbelelik haldeydi. Hem bahçemize sürekli olarak gelen akrep vb. haşaratı üreten hem de ciddi güvenlik zaafı doğuran, insanların yıllardır çöp atmak için kullandıkları, içinde balicilerin yattığı metruk bir kulübenin de olduğu bir alandı burası” dedi.

"İBB zabıta ekipleri başka işleri yokmuş gibi..."

Burayı güvenlik ve temizlik gerekçesi ile ıslah ettiklerini ve temizlediklerini iddia eden Altun şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca buradaki pislikten dolayı mahalleyi defalarca pire basmış komşuların söylediğine göre. Bu arada da toprağı vakıftan on yıllığına kiraladık. İçine de bahçe düzenlemesi yapıp güzel bitkiler ektik. Bir oturma alanı oluşturduk. Minik bir pergola ile taş mangal tarzı bir şey koydurduk bir köşeye. İBB zabıta ekipleri mütemadiyen gelip orada yapılan ıslah, temizlik ve düzenleme çalışmalarını izlemişler başka işleri yokmuş gibi. Dün evimizin olduğu alana gelip tartışmalı bir iş yaparak pergolayı ve mangalı kaldırmışlar.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçak yapısı yıkılan Altun'un eşinden açıklama:... Sonraki Haber >>

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:43:01