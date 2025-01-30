Kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan üç Türk öldürüldü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan üç Türk vatandaşının hava saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.



Bakanlıktan Çarşamba akşamı yapılan açıklamada ''Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz,'' dendi.



Ancak Bakanlık bu kişilerin kim olduğuna ve hangi amaçla İsrail'e geçmek istediklerine dair ayrıntı paylaşmadı.



Euronews'te yer alan habere göre ise üç Türk vatandaşının ismi Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk olarak açıklandı. Habere göre üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.



Söz konusu üç kişinin daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınırdışı edildikleri belirtildi. Üç Türk vatandaşının tekrar çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve kendileriyle son temasın, sınırın Lübnan tarafında Şeba Çiftlikleri (Dov Dağı) bölgesinde sağlandığı anlatıldı.



Üç isimle bağlantının kesildiği gün İsrail basınında da kimliği belirsiz üç kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmıştı.