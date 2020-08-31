Samanyolu Haber /Gündem / Kaçakçıların yeni gözdesi Covid-19 test kiti /31 Ağustos 2020 12:43

Kaçakçıların yeni gözdesi Covid-19 test kiti

Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 5 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.

SHABER3.COM

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

O37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin 20 Covid-19 test kiti, 420 paket kaçak sigara, 246 cep telefonu, 21 kilogram tütün ve sahte dolar ele geçirildi. 

43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçakçıların yeni gözdesi Covid-19 test kiti Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:50