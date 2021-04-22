Kaçan da kaçıran da AKP'li

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li belediye tarafından Almanya’nın Hannover kentine “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi” çerçevesinde gönderilen ve çoğu geri dönmeyen kişiler nedeniyle Almanya’da başlatılan soruşturma davaya dönüştü.



Konuyla ilgili olarak Evrensel’den Yücel Özdemir'e konuşan Hannover Savcısı Thomas Klinge, söz konusu kişileri gri pasaportla Türkiye’den Hannover’e getiren bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve hakkında dava açtığını söyledi.







Habere göre, savcı isim vermese de dava açılan kişinin Ersin K. olduğu öne sürüldü.





Savcı Klinge ise, “Söz konusu kişi, toplam 53 kişi için bazı projelere katılma ve 90 gün Almanya’da kalması amacıyla vize başvurusunda bulunmuş. Bu kişilerin 46’sı Almanya’ya geldi. İfade edilen projenin hayata geçirilmediğini tespit ettik. Gelen 46 kişiden 5’i Almanya’da iltica başvurusunda bulundu. Diğerleri hakkında hiçbir bilgi yok. Davadaki delillere bağlı olarak hakkında dava açılan kişi hapis cezası da alabilir” dedi.





Türkiye’den gri pasaportla “Projelere katılma” adı altında insan kaçakçılığı yapıldığı şüphesi içinde olduklarını ifade eden Savcı, bütün bunların yakında başlayacak dava sonrasında netleşeceğini de sözlerine ekledi. Savcı, gri pasaportla insan getirenlerle Türkiye’deki hükümet arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki soruya ise “Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz” şeklinde yanıtladı.





Söz konusu kişilerin Hannover’e Mega Kilit GmbH üzerinden getirildiği de ileri sürülüyor. 2016’da bir aile işletmesi olarak Kilit Ailesi tarafından kurulan şirket inşaat ve gastronomi alanında faaliyet yürütüyor. 2018’deki toplam cirosu 575 bin avro görünüyor.





CEYLANPINAR-MÜNİH HATTI





Öte yandan belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı konusunda Bavyera Eyalet Hükümetine bir soru önergesi veren Yeşiller Partisi Milletvekili Cemal Bozoğlu da şebekenin arkasında Bingöl-Servi ilçesi AKP’li Eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın olduğunu söyledi.





Bozoğlu, “Benim bulunduğum Bavyera eyaletinde de üçüncü ligdeki futbol takımı Türkgücü üzerinden Urfa-Ceylanpınar’dan 37 kişi Şubat 2020’de gri pasaportla gerilmek istenmiş. Hem de 10 gün için. Bu kişilerin gerçekten Almanya’ya gelip gelmedikleri konusunda bir bilgimiz yok. Soru önergesine yanıt verildiğinde bunu öğrenmiş olacağız. Ancak gelmek isteyenlerin AKP’li olduğunu biliyoruz” dedi.





Türkiye’de işin başındaki kişinin AKP’li Ayrancı olduğunu söyleyen Bozoğlu, gri pasaportla gelenlerin asıl olarak otobüsle yolcuk ettiğine dikkat çekti. Bozoğlu, Almanya’da yayımlanan Bild gazetesinin kısa bir süre önce Türkiye’den gri pasaportla yola çıkan bir grubun Avusturya-Çekya sınırında geri çevrildiği konusunda bir haber yayımlandığını da ifade etti.





Bozoğlu'nun verdiği bilgiye göre Türkiye’den gri pasaporta insan kaçakçılığı konusunda büyük bir şebekenin olduğunu tahmin ettiğini, gelenlerin Hannover ve Münih ile sınırlı olmadığını belirterek, “Ortada değişim programı altında sistematik insan kaçakçılığı var. Edindiğimiz bilgilere göre Kuzey Ren Vestfalya, Bremen ve Berlin eyaletlerine de benzer şekilde getirilen insanlar var. Bu konuda yetkili makamlar soruşturmaya devam ediyorlar” dedi. Gri pasaportla değişim programları adı altında en az 1000 kişinin Almanya’ya getirildiği ileri sürülüyor.





KİŞİ BAŞINA 5-10 BİN AVRO





Konu Alman basınında da yer almaya başladı. Süddeutsche Zeitung’da dün “Geri dönüşü olmayan yolculuk” başlığıyla yer alan haberde AKP’li yerel siyasetçilerin skandalın merkezinde olduğuna dikkat çekildi. Federal Meclise bir soru önergesi vermeye hazırlanan Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut, gri pasaportların 5-8 bin avro karşılığında gelenlere verildiğini ileri sürdü.





“Hizmet pasaportu” olarak da bilinen gri pasaport, Türkiye’de devlet için yurt dışında görev yapacak kişilere veriliyor.





Balıkesir-Gömeç, Adıyaman-Gölbaşı, Burdur-Yeşilova, Yozgat-Yerköy, Şanlıurfa -Suruç, Ordu-Korgan belediyelerine yönelik soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı, ‘dans (folklor) gösterisi’, ‘kültür turu’, ‘gençlik programları’ adı altında yurt dışına insanlar gönderildiği ve bazılarının geri dönmediğinin tespit edildiğini açıklamıştı.





Gri pasaport, 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsıyor. Birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunuyor. Çoğunlukla 5 yıllık olarak çıkarılıyor ve görev bittikten sonra ise pasaport, alınan kuruma geri veriliyor. Kurum da il nüfus müdürlüğüne pasaportu teslim ediyor. Gri pasaport ile turistik amaçla yurt dışına çıkılamıyor.



