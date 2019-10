Muğla'nın Menteş ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan hafif ticari taşıtın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı.





Polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.





Ünal Karataş "Dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak taşıtı durdurmaya çalıştı.







POLİS ERTÜRK KAPUTTA ASILI KALDI





Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Karataş ters istikametten kaçmaya devam etti.





Kaçan sürücüyü durdurmak için arabanın önüne tutunan polis memuru Muzaffer Ertürk (sağdan 2'nci) hafif yaralandı.





Arabanın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra durduruldu.





Arabadan kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.