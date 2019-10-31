Samanyolu Haber /Gündem / Kaçan sürücüyü durdurmak için... /31 Ekim 2019 13:33

Kaçan sürücüyü durdurmak için...

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye engel olmak isteyen trafik polisi Muzaffer Ertürk, taşıtın kaputuna atladı. Sürücü buna rağmen yola devam ederken Ertürk taşıtın önünde 2 kilometre asılı vaziyette kaldı.

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Muğla'nın Menteş ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan hafif ticari taşıtın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. 

Polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Ünal Karataş "Dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak taşıtı durdurmaya çalıştı.

POLİS ERTÜRK KAPUTTA ASILI KALDI

Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Karataş ters istikametten kaçmaya devam etti.

Kaçan sürücüyü durdurmak için arabanın önüne tutunan polis memuru Muzaffer Ertürk (sağdan 2'nci) hafif yaralandı.

Arabanın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra durduruldu. 

Arabadan kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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