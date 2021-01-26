Polis oldukları ileri sürülen kişilerce 20 Ocak’ta İstanbul İkitelli'de kaçırılan Gökhan Güneş bulundu. Sabah 06.00 sıralarında Başakşehir'de bırakılan Güneş, kendi imkanlarıyla aile evine ulaştı.





Ezilenlerin Hukuk Bürosu da Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Müvekkilimiz Gökhan Güneş az önce İkitelli’de bulunan ailesinin evine geldi. Detaylı açıklamayı müvekkilimizle görüştükten sonra gün içerisinde yapacağız. Gökhan’ın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.





Güneş'ten zorla bir arabaya bindirilerek götürüldüğü 20 Ocak'tan bu yana haber alınamamıştı. Güneş'in kardeşi Nurhayat Güneş, “Gökhan’ın polis tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Kardeşim, ellerinde o yüzden bu kadar rahatlar. Çünkü 2018 yılında Gökhan, polis tarafından gözaltına alınmıştı ve bizlere bir gün geçtikten sonra haber verilmişti. Yaklaşık 5 yıldır Gökhan, kendisini ‘MİT’çi’ olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. Sürekli takip ediliyor” açıklamasında bulunmuştu.





Halası Zübeyde Güneş ise, "Daha önce yanaştılar. Ajanlık teklif ettiler. Ama bu çocuk onlardan uzaklaştı. Sosyalist kimliğinden dolayı bunu yaptılar" demişti.