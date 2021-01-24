Kaçırılan Gökhan Güneş için Emniyet'ten itiraf

Polis oldukları ileri sürülen kişilerce 20 Ocak’ta kaçırılan ve kendisinden hala haber alınamayan Gökhan Güneş için ailesi ve arkadaşları eylem yaptı. Eylem sırasında gözaltına alınan 12 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp bırakılanlar arasında olan Gökhan Güneş’in ablası Gülhayat Güneş, gözaltında tehdit edildiklerini belirterek, kendilerini gözaltına alan polislerin “Gökhan’ı muhtemelen TEM almıştır. Birkaç güne bırakırlar” dedi.

‘BULANA KADAR DURMAYACAĞIZ’

Dün İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunduklarını da sözlerine ekleyen Güneş, “Kardeşim bulunana kadar bize haber verilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Bizi hiçbir şekilde yıldıramayacaklar. Herkesin sesimize ses vermesini, kardeşimin bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ: TESLİM EDECEĞİM

Cuma günü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğü bir müdürle arasındaki diyalogu aktaran abla Güneş, “Emniyet Müdürü’ne kardeşimi bulun dediğimde, ben Gökhan’ı bulacağım demedi. ‘En kısa sürede sana teslim edeceğim’ dedi. Bu da Gökhan’ın ellerinde olduğunu gösteriyor. O nedenle bir an önce kardeşimin akıbeti hakkında bilgi versinler. Bugün kardeşim, yarın bir başkası olabilir. Kamuoyu ses versin” diye konuştu.