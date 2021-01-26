Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Gökhan Güneş kendisine yapılan işkenceyi anlattı /26 Ocak 2021 16:28

Kaçırılan Gökhan Güneş kendisine yapılan işkenceyi anlattı

Kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp beş gün alıkonulan Gökhan Güneş basın açıklaması gerçekleştirdi.

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İstanbul Başakşehir’de 20 Ocak günü kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş 138 saat sonra evine döndü. Güneş, İnsan Hakları Derneği'nde açıklamalarda bulundu.

Kaçıranların kendilerini, "Biz bilinmeyenleriz" olarak tanıttığını ifade eden Güneş, nereye götürüldüğünü bilmediğini söyledi. 

TECAVÜZ TEHDİDİ, ÇIPLAK DARP

Kendisine elektrikli işkence yapıldığını söyleyen Güneş, tecavüz tehdidi ile karşı karşıya kaldığını, çıplak şekilde darp edildiğini belirtti. 

Güneş'in gözünde morluk ve ellerinde darp izleri görüldü.

Anne Güneş ise, bir daha hiç bir ailenin böyle bir durumun başına gelmemesini temenni ederek, Cumartesi İnsanları'na teşekkür etti ve onların da bir an önce yakınlarına kavuşmasını temenni ettiğini söyledi. 
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