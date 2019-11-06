Kaçırılan Gökhan Türkmen de Ankara TEM Şube’de ortaya çıktı









Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından şubat ayında kaçırılan Gökhan Türkmen 268 gündür kayıptı.





Antalya'da kaçırıldığı için eşi Zehra Türkmen, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden arandı.





SORU İŞARETLERİ DAHA DA ARTTI





Her ne kadar Emniyet'te Antalya'da bulunduğu söylense de Türkmen'in ailesine haber vermeden Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne sevk edilmesi soru işaretlerini daha da artırdı.







Daha önce de kaçırılan Salim Zeybek, Yasin Ugan, Erkan Irmak ve Özgür Kaya aynı anda daha sonra da Mustafa Yılmaz, Ankara Emniyeti'nde TEM Şubesi'nde ortaya çıkmıştı.





Ailelerinden ve avukatlarından kaçırılan bu isimler gizli mahkemelerde tutuklanmış ve gizli yargılamaları başlamıştı.

Kaçırılanlardan Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Türkmen şahsi Twitter hesabından eşinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğunu duyurdu.